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Дорогие керчане, наступило лето, поэтому пора задуматься о приобретении легкой и удобной летней обуви. А что может быть лучше шлепацев? Только шлепанцы торговой марки «Rider». Магазин «Сокол» предлагает летнюю обувь ТМ «Rider» различных моделей и расцветок.

Rider (Райдер) — это известная торговая марка крупного производителя обуви из Бразилии Grendenе, которая уже более чем три десятка лет создает обувь из ПВХ высокого качества. У этой компании есть еще такие известные бренды, как Ipanema и Grendha.



Сегодня в собственности Grendene находится 13 фабрик, оборудованных только самой современной техникой. Корпорация производит в год около 120 миллионов пар обуви, экспортируемой в более чем 85 стран по всему миру.



Rider начали производство своей обуви с 1986 года. На текущий момент это одна из самых перспективных торговых марок компании.



При создании своих коллекций Rider предпочитают придерживаться стиля after-sport footwear. В этом стиле создаются коллекции пляжной обуви Rider, производство и продажа которых пользуется огромным спросом на национальном рынке.



В 1992 году счастливыми обладателями пляжных сланцев этой торговой марки стали 30 миллионов человек. В разные годы в рекламных компаниях Rider принимали участие спортивные мировые звезды Ромарио и Фернандо Шерер, Роберто Карлос, Густаво Куэртен. Кроме того, торговая марка активно работает с такими ведущими компаниями мировой спортивной индустрии, как Reebok, Adidas и Keds.

Более подробно с ассортиментом магазина «Сокол» можно ознакомиться на странице «Вконтакте»: http://vk.com/sokolkerch

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