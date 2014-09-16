Полиция возбудила уголовное дело по факту вскрытия под Симферополем массового захоронения евреев, крымчаков, цыган и военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», до этого выезжали следственно-оперативные группы, сейчас устанавливаются личности виновных», – сообщила пресс-секретарь МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова. Пишет Крыминформ, передает Керчь.ФМ

При этом руководитель Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин утверждает, что дело было возбуждено после его личной беседы с заместителем министра внутренних дел Крыма. «Моему коллеге позвонили 16 июня и рассказали, что на место захоронения приехала машина и там копают. Звонок был анонимным. Коллега позвонил в полицию, а там – ноль внимания, полиция это не приняла», – сказал он, объяснив, что гробокопатели ищут драгоценности.

По его словам, на следующий день было написано заявление, однако через некоторое время пришел отказ в возбуждении уголовного дела. «Участковый, майор, написал, что он позвонил в этот поселок (захоронение находится возле села Трудовое Симферопольского района), там есть человек, который в этом месте выгуливает собаку, и этот человек сказал, что там ничего нет, никаких разрытий», – рассказал Гендин.

Руководство национально-культурной автономии выехало на место, где обнаружило более десяти шурфов, уходящих вглубь на шесть метров. «На глубине полутора метров гробокопатели пробивают бетонный саркофаг и идут дальше», – пояснил Гендин, добавив что первые мародерские вскрытия расстрельного рва были отмечены еще около 30 лет назад.

После этого ров длиной 700 метров, а шириной – 25 метров перекрыли бетонными плитами и поставили неподалеку пост ГАИ, который был убран в 2000 году, вследствие чего «черные копатели» снова активизировались. «У них были солидные «крыши», потому что некоторые президенты Украины были коллекционерами, поэтому всем этим вандалам был дан зеленый свет. Милиция все спускала на тормозах», – сказал руководитель автономии.

По его словам, гробокопатели тщательно маскируют свои шурфы – кладут сверху балки и накрывают их дерном, который они аккуратно снимают перед началом раскопок.

Возвращаясь к недавнему случаю, Гендин рассказал, что 20 июня, через три дня после того, как он выложил фото в Facebook, его вызвал заместитель министра внутренних дел Крыма Павел Каранда, который принес свои извинения за ненадлежащие отношение своих коллег, и сказал, что по этому вопросу будет проведено служебное расследование, поскольку группа в любом случае должна была выехать на место и только после этого принимать решение. «Только мы ушли, он (Каранда) собрал оперативную группу, они выехали на место, сделали свою работу и возбуждают уголовное дело. Также проводится внутреннее расследование, почему было такое халатное отношение к нашей просьбе», – отметил Гендин.

В 2012 году, по словам Гендина, на дне подобного шурфа была найдена пластиковая бутылка, отпечатки пальцев на которой позволили выявить одного из вандалов. «Они были ранее судимы и первую группу из трех человек взяли. У них нашли прибор, который может сканировать грунт на глубину до 15 метров. Искали цветмет», – сказал Гендин, объясняя это тем, что на телах некоторых расстрелянных остались драгоценности.

В декабре 1941 года в Крыму проходили массовые расстрелы евреев, крымчаков, цыган и военнопленных. Их тела сбрасывали в противотанковый ров на 10 километре дороги Симферополь – Феодосия, где сейчас установлен памятник.

В 80-х годах прошлого века братская могила была впервые разграблена «черными копателями». Это вызвало широкий общественный резонанс, мародеры были найдены, а суд над ними проходил публично. После этого власти накрыли расстрельный ров бетонной подушкой. Суд признал виновными в совершении данного преступления трех жителей Симферополя. В апреле 2015 года на том же месте было обнаружено четыре шурфа, сделанных гробокопателями.