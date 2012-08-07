Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Егора Иванцова – сына замминистра МВД по Республике Крым, до последнего времени занимавшего пост старшего помощника прокурора Симферополя.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на ГУ СК России, - передает Керчь.ФМ.

Вторым фигурантом дела является директор детского лагеря в Алуште «Кристалл» Александр Звонков.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и Звонков из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште. Соучастники намеревались посредством изготовления подложных документов незаконно приватизировать здание, принадлежащее на праве собственности Республике Крым, и зарегистрировать право собственности на имя Иванцова.

«Звонков обеспечил все необходимые условия для последующей приватизации Иванцовым недвижимого имущества. Так, в декабре 2016 года на основании представленных Иванцовым документов, в том числе договора о безвозмездной передаче ему жилого дома в собственность, полученного им с использованием подложного ордера, Иванцов и Звонков незаконно завладели указанным имуществом, получив возможность распорядиться им по своему усмотрению», – сообщили в СКР.

В результате действий Иванцова и Звонков муниципальному образованию городской округ Алушта причинили ущерб в размере не менее 6,2 млн рублей. В настоящее время оба фигуранта арестованы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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