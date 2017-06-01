На правах рекламы

«Наша ОПТИКА»,

пер. Милицейский 22А.

Если Вам нужны очки, то мы ждем Вас у себя –

у нас есть все, что необходимо Вашим глазам!

С 20 июля по 20 августа 2017 года

в нашем салоне начинают действовать скидки от 25% до 50%

на солнцезащитные очки, в том числе на коллекции 2017 года!*

Silhouette, Guess, Guess Marciano, Gant, Carrera, Swarovski, Dsquared, Megapolis, Polaroid,

Alina Berg, Aristocrat, Antonio Sordi!

Товар сертифицирован и соответствует международным нормам.

В нашем салоне Вы можете проверить зрение, пройти диагностику на новейшем оборудовании, получить консультацию врача-офтальмолога высшей категории и заказать очки любой сложности.

*Акция действует с 01 июля 2017г. по 20 августа 2017г.

Действует система дисконтных карт: 5%, 10%, 20%,

а также программа лояльности:

школьникам, студентам и пенсионерам при заказе очков предоставляется скидка на оправы — 10%*

При заказе очков

и подборе контактных линз

диагностика -

бесплатно!

«Наша Оптика»

работает без выходных

с 10,00 до 18,00

Суббота с 10,00 до 17,00

Воскресенье с 10,00 до 16,00

Время приема врача:

Вт — Пт — с 12,00 до 18,00

Суббота — с 10,00 до 16,00

Наш адрес:

пер. Милицейский 22А

тел.+7 978 732 86 99