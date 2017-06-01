«Наша ОПТИКА»,
пер. Милицейский 22А.
Если Вам нужны очки, то мы ждем Вас у себя –
у нас есть все, что необходимо Вашим глазам!
С 20 июля по 20 августа 2017 года
в нашем салоне начинают действовать скидки от 25% до 50%
на солнцезащитные очки, в том числе на коллекции 2017 года!*
Silhouette, Guess, Guess Marciano, Gant, Carrera, Swarovski, Dsquared, Megapolis, Polaroid,
Alina Berg, Aristocrat, Antonio Sordi!
Товар сертифицирован и соответствует международным нормам.
В нашем салоне Вы можете проверить зрение, пройти диагностику на новейшем оборудовании, получить консультацию врача-офтальмолога высшей категории и заказать очки любой сложности.
*Акция действует с 01 июля 2017г. по 20 августа 2017г.
Действует система дисконтных карт: 5%, 10%, 20%,
а также программа лояльности:
школьникам, студентам и пенсионерам при заказе очков предоставляется скидка на оправы — 10%*
При заказе очков
и подборе контактных линз
диагностика -
бесплатно!
«Наша Оптика»
работает без выходных
с 10,00 до 18,00
Суббота с 10,00 до 17,00
Воскресенье с 10,00 до 16,00
Время приема врача:
Вт — Пт — с 12,00 до 18,00
Суббота — с 10,00 до 16,00
Наш адрес:
пер. Милицейский 22А
тел.+7 978 732 86 99