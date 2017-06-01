Для вашего удобства с 10 июля мы переезжаем на 3-й этаж в бутик 316 прямо около эскалатора - мимо нас вы пройти не сможете!
А в связи с этим, у нас акции и скидки!
На весь ассортимент корейской косметики, а также товары для маникюра/педикюра скидка 10%
А при единоразовой покупке более, чем на 2000 руб - скидка 15%
Акция действует в течение недели с 01.07. по 07.07.17
Спешите за покупками!
В наличии шикарные пигменты Тами Танука, которые оценит не только любитель, но и визажист высокого уровня!!!
Палетки теней Make up Atelier по супер-цене!!
Пока ещё мы находимся на втором этаже Мегацентра, бутик 229
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