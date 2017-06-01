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Заправка автомобильных кондиционеров – это обязательный этап технического обслуживания современного автомобиля. Если заправка кондиционера авто осуществляется не регулярно, возрастает риск поломок узлов и агрегатов, автокондиционер перестает качественно охлаждать воздух, повышается расход топлива. Некачественная заправка автокондиционера может привести к плачевным последствиям. Если в кондиционер добавлено недостаточное количество фреона, это может спровоцировать перегрев компрессора и его поломку. Слишком большое количество хладагента в системе автокондиционирования может привести к выходу из строя системы клапанов кондиционера, из-за воздействия на них, сжиженного газа.

Поэтому, выбирая станцию техобслуживания, чтобы провести диагностику и заправку кондиционера, не стоит соблазняться низкой ценой, немного сэкономив на диагностике и заправке автомобильного кондиционера, можно потерять гораздо больше на его ремонте или даже полной замене.

В нашем автосервисе цена полной заправки кондиционера автомобиля от 1500 до 2850 рублей, в зависимости от количества фреона в системе. При дополнительном расходе хладагента или компрессорного масла может потребоваться доплата, в этом случае точная цена согласовывается с мастером. По времени полная заправка автокондиционера занимает примерно 30 - 40 минут. Перед заправкой производится проверка работоспособности автомобильного кондиционера с помощью станции диагностики и заправки.

Станция работает только с системами, содержащими фреон R134A.

Контактный телефон: +7 978 836 48 64 (возможна предварительная запись)

Мы находимся по адресу: г. Керчь, ул. Энгельса, д.6 - Автосервис «СБ»

Также наш автосервис предоставляет и другие услуги в сфере ремонта и обслуживания современных автомобилей:

- Ремонт ходовой

- Развал-схождение

- Компьютерная диагностика

- Все виды кузовных и малярных работ

- Рихтовка, ремонт бамперов

- Чистка инжекторов

- Ремонт двигателей, КПП

- Замена масла в АКПП

- Шиномонтаж

- Проточка тормозных дисков

- Удаление вмятин без окраски

- Автомойка

- Проведение технического контроля автомобиля для получения страхового полиса

- Покрытие кузова автомобиля «жидким стеклом»

- Заправка автомобильной краски в аэрозольный баллон