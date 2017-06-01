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С 20 июня 2017 года в магазине «Павловопосадские ПЛАТКИ» снижены цены на 5% и более (+ скидка по дисконтной карте) на следующие группы товаров:

все изделия из шерсти (кроме шалей из уплотненной ткани);

все изделия из шелка;

мужские кашне и шарфы.

Приглашаем Вас, оценить нашу коллекцию из натурального шелка, представленную солидным ассортиментом:

Платки шелковые крепдешин, бахрома 130×130

Платки шелковые атлас 89×89

Платки шелковые крепдешин 89×89

Платки шелковые крепдешин 65×65

Шарфы шелковые крепдешин 50×190

Шарфы шелковые крепдешин 43×150

Натуральный шелк нежный, притягательный, струящийся и роскошный его треугольная нить отражает свет, благодаря чему он переливается и блестит, эта богатая и изящная ткань превратит любую женщину в королеву.

Сегодня изделия из натурального шелка более доступны, чем пару веков назад, но ценности своей от этого никак не потеряли, а в Китае и Японии до сих пор считается, что шелк омолаживает кожу и замедляет старение.

Помимо эстетической стороны у шелка есть и другие плюсы. В шелке не заведется моль и пылевые клещи, эта натуральная ткань не вызывает аллергии.

В разделе НОВИНКИ представлены хлопковые шали и платки, а так же СКАТЕРТИ ХЛОПКОВЫЕ и ЛЬНЯНЫЕ с устойчивыми пигментными красителями и нанесением водо-грязе-жироустойчивой пропитки, которые сохраняют свои свойства при многократной стирке.

В продаже имеются «Подарочные сертификаты».

Подарите себе и Вашим близким частичку нашей культуры.

Для Вас мы работаем ежедневно с 11-00 до 17-00

Выходной: Понедельник

Торговый Центр «Мега» 2-й этаж

Бутик 224 главный вход с ул. Ленина

*акция действует до 20.09.2017