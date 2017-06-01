С 20 июня 2017 года в магазине «Павловопосадские ПЛАТКИ» снижены цены на 5% и более (+ скидка по дисконтной карте) на следующие группы товаров:
- все изделия из шерсти (кроме шалей из уплотненной ткани);
- все изделия из шелка;
- мужские кашне и шарфы.
Приглашаем Вас, оценить нашу коллекцию из натурального шелка, представленную солидным ассортиментом:
- Платки шелковые крепдешин, бахрома 130×130
- Платки шелковые атлас 89×89
- Платки шелковые крепдешин 89×89
- Платки шелковые крепдешин 65×65
- Шарфы шелковые крепдешин 50×190
- Шарфы шелковые крепдешин 43×150
Натуральный шелк нежный, притягательный, струящийся и роскошный его треугольная нить отражает свет, благодаря чему он переливается и блестит, эта богатая и изящная ткань превратит любую женщину в королеву.
Сегодня изделия из натурального шелка более доступны, чем пару веков назад, но ценности своей от этого никак не потеряли, а в Китае и Японии до сих пор считается, что шелк омолаживает кожу и замедляет старение.
Помимо эстетической стороны у шелка есть и другие плюсы. В шелке не заведется моль и пылевые клещи, эта натуральная ткань не вызывает аллергии.
В разделе НОВИНКИ представлены хлопковые шали и платки, а так же СКАТЕРТИ ХЛОПКОВЫЕ и ЛЬНЯНЫЕ с устойчивыми пигментными красителями и нанесением водо-грязе-жироустойчивой пропитки, которые сохраняют свои свойства при многократной стирке.
В продаже имеются «Подарочные сертификаты».
Подарите себе и Вашим близким частичку нашей культуры.
Для Вас мы работаем ежедневно с 11-00 до 17-00
Выходной: Понедельник
Торговый Центр «Мега» 2-й этаж
Бутик 224 главный вход с ул. Ленина
*акция действует до 20.09.2017