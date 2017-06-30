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Кто помнит выставку «Самоцветы в Керчи», которая проходила в театре им. Пушкина, - этот магазин для Вас!

Кто желает окунуться в мир натурального камня, приобрести коллекционные минералы, шары, кристаллы и многое другое – этот магазин для Вас!

Кому нужны ювелирные изделия из серебра ручной работы, бусы, сувениры из камня, стекла, керамики – этот магазин для Вас!

Ждем Вас по адресу:

г. Керчь, ул. Ленина, 25 «Д», сквер Дубинина,

с 10-00 до 18-00, ежедневно, кроме понедельника.

http://www.livemaster.ru/koktebel