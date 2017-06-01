В Керчи 30 июня, ночью, по улице Пархоменко в хозяйственной постройке на территории частного домовладения произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На место выехали сотрудники 17 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также сотрудники скорой медицинской помощи.

Когда спасатели начали разведку территорию оказалось, что на территории отдельно стоящей постройки есть пострадавшие. МЧСники эвакуировали из опасной зоны 38-летнего мужчину, которого они передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в Керченскую городскую больницу №1 для дальнейшей госпитализации.

Пожар, площадь которого составила 20 м. кв., полностью ликвидировали в 04.20 час. Огонь уничтожил кровлю и личные вещи. Причину пожара выясняют эксперты.

Фото: интернет