Компания «ВАД», являющаяся подрядчиком строительства трассы «Таврида» в Крыму, не имеет отношения к аварии на оптоволоконной линии. Об этом сообщили Крыминформу в министерстве транспорта Республики Крым, - передает Керчь.ФМ

«ВАД» к этому не имеет никакого отношения», – официально сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщили, что доступ абонентов в Крыму к связи ограничен в связи с повреждением волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк – Керчь.

«Аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18.00 сегодняшнего дня», – сообщили в министерстве.

По состоянию на 11.30 фиксированный интернет и частично мобильный интернет были восстановлены.