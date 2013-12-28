Деревянная шкатулка в подарочной упаковке привлекла внимание сотрудников Крымской таможни. С помощью рентгенотехники удалось установить, что в шкатулке есть тайник, в котором были найдены два пакетика с желеобразным наркотиком. Об этом пишут Аргументы недели Крым, - передает Керчь.ФМ.

Вскрыв тайник, пограничники обнаружили два полиэтиленовых пакета с желеобразным веществом оранжевого цвета и резким запахом и четыре металлических подшипника.

Контрабандист пересек границу в микроавтобусе «Mersedes», который ехал из Днепропетровска в Ялту. Украинские таможенники пропустили незаконный груз, а в Крыму контролер таможенной службы обратил внимание на странный «подарок».

При детальном осмотре специалист заметил, что самодельная шкатулка внутри гораздо меньше, чем ее внешние размеры. В потайном дне нашли более 14 грамм метамфитамина.

За контрабанду наркотиков через государственную границу в крупном размере злоумышленнику грозит до 20 лет колонии с крупным штрафом в размере до миллиона рублей.

Фото: АН-Крым