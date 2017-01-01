На трассе Симферополь-Керчь, 29 июня в 02:30, столкнулись «ВАЗ-2101» и «Мерседес Бенс Спринтер». Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, «ВАЗ» ехал в сторону Керчи, и в Феодосии, на ул. Керченская, выехал за пределы проезжей части и врезался в стоящий на правой обочине в попутном направлении автомобиль «Мерседес Бенс Спринтер», - передает Керчь.ФМ.

В результате ДТП пострадали:

1.Водитель автомобиля «ВАЗ 2101», 1964 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый оскольчатый перелом верхней трети правого бедра, ушибленная рана верхнего века правого глаза, поли травма, травматический шок.

2.Пассажир автомобиля «ВАЗ 2101», 1959 г.р. Диагноз: СГМ, открытый перелом двух лодыжечной правой голени со смещением, закрытый перелом двух лодыжечной левой голени со смещением, ушибленные раны надбровной дуги слева, обоих кистей и левой стопы, ушиб грудной клетки, поли травма, травматический шок.

Фото: интернет