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На правах рекламы

Вещевой рынок приглашает за покупками

Вещевой рынок по улице Полевой приглашает керчан и гостей города за покупками от китайских производителей. Поступление нового товара. В ассортименте: Детская одежда Мужская обувь (до 50-го размера) и женская обувь, Нижнее белье, Женские платья, шорты, джинсы с вышивкой, Купальники, мужские и женские футболки, рубашки до 6Х размера брюки, джинсы, спортивная одежда Кожгалантерея, товары для туризма, отдыха и рыбалки поступление нового товара каждую неделю Женские футболки от 150 рублей На вещевой рынок требуются реализаторы. Оплата достойная. +7 978 826 22 64 Обращаться в администрацию по ул. Полевая, 18а Ждем Вас с 9 до 17 часов каждый день БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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