Закон, в частности, позволит использовать транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру СЭЗ, во внутренних морских водах и территориальном море РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Соответствующий документ размещен в субботу на портале правовой информации, пишет ТАСС, - передает Керчь.ФМ.

Закон позволит использовать транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру СЭЗ, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок и созданию дополнительных рабочих мест.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Напомним, в 2014 президент подписал закон о создании в Крыму свободной экономической зоны

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