С 1 июля 2017 года в организациях внебюджетного сектора экономики Республики Крым установлена минимальная заработная плата в размере не менее 8100 рублей в месяц. Более подробно разъясняет Департамент труда и соцзащиты населения, - передает Керчь.ФМ.

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 7800 рублей (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

Сторонами социального партнерства 27 июня 2017 подписаны два дополнительных соглашения:

- дополнительное соглашение №2 к Соглашению о минимальной заработной плате между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей в Республике Крым, предусматривающее в организациях внебюджетного сектора экономики Республики Крым устанавливать с 1 июля 2017 года минимальную заработную плату в размере не менее 8100 рублей в месяц;

- предложение о присоединении к дополнительному соглашению №2 к Соглашению о минимальной заработной плате между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей в Республике Крым;

- дополнительное соглашение №3 к Республиканскому соглашению между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 годы согласно которому стороны договорились обеспечить с 01 июля 2017 года работникам бюджетного сектора на территории Республики Крым установление заработной платы по должностям служащих и профессиям рабочих в зависимости от сложности выполнения трудовых обязанностей в размере не менее 7800 рублей.

Также согласно п.3.2 дополнительного соглашения №3 к Республиканскому соглашению стороны договорились принимать меры по доведению среднемесячной заработной платы в целом по Республике Крым в 2017 году до размера не менее 25,8 тыс.руб.

Месячная заработная плата (включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера) работника, работающего на территории Республики Крым и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение о минимальной заработной плате или на которого Соглашение о минимальной заработной плате распространено в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, не может быть ниже размера минимальной заработной платы установленного Соглашением о минимальной заработной плате, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Таким образом, с 1 июля 2017 года заработная плата работников бюджетного сектора (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) не может быть ниже 7800 руб., работников реального сектора экономики - не ниже 8100 руб. в месяц.

Дополнительное соглашение №2 от 27.06.2017 к Соглашению о минимальной заработной плате, предложение о присоединении к дополнительному соглашению №2 к Соглашению о минимальной заработной плате и дополнительное соглашение №3 от 27.06.2017 к Республиканскому соглашению размещены на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Трудовые отношения» в подразделе «Социальное партнерство».

По вопросам трудовых отношений обращайтесь в отдел по вопросам социально-трудовых отношений департамента труда и социальной защиты населения по адресу г.Керчь, ул.Кирова, 5, к.253, тел. 67509.