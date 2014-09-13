Ялтинская полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ,
Приметы девушки: на вид 14-16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, лицо овальные, волосы крашенные каштанового цвета, лицо овальное, ушные раковины прилегающие, брови узкие дугообразные, глаза серо-зеленого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, размер обуви 40-41 см.
Особые приметы: на правом плече имеется родинка размером 6 мм, а также родимое пятно на левом бедре размером 3х4 см.
Была одета в футболку черного цвета с надписью на груди серебристого цвета, юбку черного цвета, босоножки бежевого цвета с белой подошвой. При себе имела женскую сумку черного цвета "Майкл Кор", паспорт гражданки России, два мобильных телефона Samsung и Lenovo.
Фото: пресс-служба
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