Ялтинская полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ,

«Виноградова Юлия Юрьевна, 02.09.2002 г.р., уроженка Псковской области, 26.06.2017 ушла из дома в г.Ялта и до настоящего времени не сообщает о своем местонахождении», — уточнили в ведомстве.

Приметы девушки: на вид 14-16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, лицо овальные, волосы крашенные каштанового цвета, лицо овальное, ушные раковины прилегающие, брови узкие дугообразные, глаза серо-зеленого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, размер обуви 40-41 см.

Особые приметы: на правом плече имеется родинка размером 6 мм, а также родимое пятно на левом бедре размером 3х4 см.

Была одета в футболку черного цвета с надписью на груди серебристого цвета, юбку черного цвета, босоножки бежевого цвета с белой подошвой. При себе имела женскую сумку черного цвета "Майкл Кор", паспорт гражданки России, два мобильных телефона Samsung и Lenovo.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщать по телефонам: отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым — (3652) 667-588; дежурная часть ОП №3 "Массандровский" УМВД России по Ялте — (3654) 20-61, 23-50-46, а также +7-999-461-02-62, +7978-859-28-76, 102.

Фото: пресс-служба