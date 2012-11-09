Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному дела в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющих автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры после отмены незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Установлено, что весной прошлого года обвиняемый совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.