Специалисты Медицинского центра “АКВА МЕД МАРИН” имеют большой опыт по эффективному и безболезненному лечению ЛОР-заболеваний как у детей, так и у взрослых. Опытные отоларингологи в своей работе используют уникальную безоперационную методику лечения заболеваний и современное медицинское оборудование - эндоскопическую визуальную систему Medvision для точной диагностики ЛОР-заболеваний.
Врач отоларинголог (ЛОР) специализируется на диагностике и лечении патологий органов слуха и верхних дыхательных путей. В народе его часто называют ЛОРом или врачом «Ухо-горло-нос».
Консультация и приём у ЛОР-врача необходимы при возникновении следующих симптомов:
- Сильные боли в горле;
- Кашель;
- Воспаление лимфатических узлов на шее, голове;
- Заложенность носа;
- Частые насморки и боли в ушах;
- Выделения из ушей;
- Сильные головные боли при дискомфорте в носу, горле или ушах.
Попасть на приём к грамотному специалисту-отоларингологу – большая удача. Мы даём то, что хотят наши клиенты - вовремя и безболезненно оказанное лечение, без ожидания в долгих очередях и без переплат.
Особым спросом пользуется хороший Детский ЛОР. Ведь при лечении детей очень важно не только назначить правильные лекарственные препараты, но и найти к ребёнку подход, чтобы лечение было эффективным и на эмоциональном уровне. Очень многие молодые мамы обращают внимание на умение доктора ладить с детьми.
Наша клиника предлагает профессиональную помощь в лечении всех видов болезней - «Ухо-горло-нос» у пациентов любого возраста. Мы работаем с лучшими отоларингологами Керчи. Обратившись к нам, вы получите профессиональную диагностику и консультацию отоларинголога, а в случае необходимости – качественное лечение.
Индивидуальный подход к каждому пациенту является важным принципом нашей работы. Диагностика проводится на современном оборудовании. Эндоскопическая визуальная система Medvision для диагностики ЛОР-заболеваний. Система позволяет передавать изображение на монитор в реальном времени, а также сохранять и фиксировать на мониторе до четырех кадров.
Данные анализов и диагностических исследований обрабатываются в минимально возможные сроки. Лечение назначается, исходя из поставленного диагноза, на основании состояния здоровья каждого клиента и имеющихся у него иных заболеваний.
При наличии первых симптомов, доверьтесь профессиональному лечению. Даже если симптомы слабые, нужно на начальном этапе диагностировать болезнь, чтобы избежать возможных последствий. У маленьких детей сложнее понять причины болезней. Признаками ЛОР-заболеваний у ребёнка могут служить заложенность носа, из-за чего малыш плохо берёт грудь или бутылочку, гнусавость. Если малыш спит с открытым ртом, плохо слышит или часто плачет – незамедлительно обратитесь к отоларингологу.
Несвоевременное лечение может перевести обычные ОРВИ в разряд хронических заболеваний. Чаще всего диагнозами клиентов ЛОРа являются:
- различные стадии синуситов (гаймориты, фронтиты);
- риниты, инфекционные и аллергические;
- отиты;
- фарингиты;
- ларингиты;
- тонзиллиты.
Опытный врач установит причину болезни и назначит требуемое лечение. Клиника предоставляет широкий спектр услуг по демократичным ценам, а именно:
- введение турунд, пропитанных лекарственными средствами. Несмотря на кажущуюся простоту этой процедуры, её неправильное исполнение или пропитка турунды не теми лекарствами, в неправильном составе может значительно усугубить течение болезни. Поэтому гораздо спокойнее и выгоднее для своего здоровья доверить её грамотному специалисту;
- промывания серной пробки и слухового прохода;
- туалет уха и туалет полости носа;
- извлечение чужеродных тел из уха, носа или гортани;
- промывания носовых пазух.
Будьте уверены, что процедуру вам проведут безболезненно, быстро и стерильно.
Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:
УЗИ-диагностика:
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против Желтой лихорадки;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Медицинский центр «Аква Мед Марин» проводит оптимальную ценовую политику, поэтому услуги пользуются спросом и доступны любым категориям граждан. У нас вы найдёте оптимальное соотношение цен и качества.
Записаться на прием можно по телефонам:
+ 7 (978) 8 47 47 14
+7 918 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
Наш e-mail: [email protected]
Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com
Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)
Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)