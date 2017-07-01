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Специалисты Медицинского центра “АКВА МЕД МАРИН” имеют большой опыт по эффективному и безболезненному лечению ЛОР-заболеваний как у детей, так и у взрослых. Опытные отоларингологи в своей работе используют уникальную безоперационную методику лечения заболеваний и современное медицинское оборудование - эндоскопическую визуальную систему Medvision для точной диагностики ЛОР-заболеваний.

Врач отоларинголог (ЛОР) специализируется на диагностике и лечении патологий органов слуха и верхних дыхательных путей. В народе его часто называют ЛОРом или врачом «Ухо-горло-нос».

Консультация и приём у ЛОР-врача необходимы при возникновении следующих симптомов:

Сильные боли в горле;

Кашель;

Воспаление лимфатических узлов на шее, голове;

Заложенность носа;

Частые насморки и боли в ушах;

Выделения из ушей;

Сильные головные боли при дискомфорте в носу, горле или ушах.

Попасть на приём к грамотному специалисту-отоларингологу – большая удача. Мы даём то, что хотят наши клиенты - вовремя и безболезненно оказанное лечение, без ожидания в долгих очередях и без переплат.

Особым спросом пользуется хороший Детский ЛОР. Ведь при лечении детей очень важно не только назначить правильные лекарственные препараты, но и найти к ребёнку подход, чтобы лечение было эффективным и на эмоциональном уровне. Очень многие молодые мамы обращают внимание на умение доктора ладить с детьми.

Наша клиника предлагает профессиональную помощь в лечении всех видов болезней - «Ухо-горло-нос» у пациентов любого возраста. Мы работаем с лучшими отоларингологами Керчи. Обратившись к нам, вы получите профессиональную диагностику и консультацию отоларинголога, а в случае необходимости – качественное лечение.

Индивидуальный подход к каждому пациенту является важным принципом нашей работы. Диагностика проводится на современном оборудовании. Эндоскопическая визуальная система Medvision для диагностики ЛОР-заболеваний. Система позволяет передавать изображение на монитор в реальном времени, а также сохранять и фиксировать на мониторе до четырех кадров.

Данные анализов и диагностических исследований обрабатываются в минимально возможные сроки. Лечение назначается, исходя из поставленного диагноза, на основании состояния здоровья каждого клиента и имеющихся у него иных заболеваний.

При наличии первых симптомов, доверьтесь профессиональному лечению. Даже если симптомы слабые, нужно на начальном этапе диагностировать болезнь, чтобы избежать возможных последствий. У маленьких детей сложнее понять причины болезней. Признаками ЛОР-заболеваний у ребёнка могут служить заложенность носа, из-за чего малыш плохо берёт грудь или бутылочку, гнусавость. Если малыш спит с открытым ртом, плохо слышит или часто плачет – незамедлительно обратитесь к отоларингологу.

Несвоевременное лечение может перевести обычные ОРВИ в разряд хронических заболеваний. Чаще всего диагнозами клиентов ЛОРа являются:

различные стадии синуситов (гаймориты, фронтиты);

риниты, инфекционные и аллергические;

отиты;

фарингиты;

ларингиты;

тонзиллиты.

Опытный врач установит причину болезни и назначит требуемое лечение. Клиника предоставляет широкий спектр услуг по демократичным ценам, а именно:

введение турунд , пропитанных лекарственными средствами. Несмотря на кажущуюся простоту этой процедуры, её неправильное исполнение или пропитка турунды не теми лекарствами, в неправильном составе может значительно усугубить течение болезни. Поэтому гораздо спокойнее и выгоднее для своего здоровья доверить её грамотному специалисту ;

, пропитанных лекарственными средствами. Несмотря на кажущуюся простоту этой процедуры, её неправильное исполнение или пропитка турунды не теми лекарствами, в неправильном составе может значительно усугубить течение болезни. Поэтому гораздо спокойнее и выгоднее для своего здоровья доверить её ; промывания серной пробки и слухового прохода;

туалет уха и туалет полости носа;

извлечение чужеродных тел из уха, носа или гортани ;

; промывания носовых пазух.

Будьте уверены, что процедуру вам проведут безболезненно, быстро и стерильно.

Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против Желтой лихорадки ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Медицинский центр «Аква Мед Марин» проводит оптимальную ценовую политику, поэтому услуги пользуются спросом и доступны любым категориям граждан. У нас вы найдёте оптимальное соотношение цен и качества.

Записаться на прием можно по телефонам:

+ 7 (978) 8 47 47 14

+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Наш e-mail: [email protected]

Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)