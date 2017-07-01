На правах рекламы

Кондиционеры от 10 600 руб. Натяжные потолки от 390 р/м.кв.

Балконы «под ключ» от 70 000 руб.

КОНДИЦИОНЕРЫ

Сплит система Rix I/O-W07P

Старая цена 12 800 р. Акционная цена 10 600р.

Сплит системы ON/OFF, завод GREE! серия Prime Компрессор GREE!

Авторестарт после возобновления электропитания

Автоматический выбор режима работы

Таймер включения и выключения

Самодиагностика

Режим Турбо

Режим сна

LED-дисплей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция на натяжные потолки - глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 390 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 15 кв.м.)

При заказе потолков от 15 000 руб. в подарок моющее средство для мытья потолков. Количество подарков ограничено.

БАЛКОНЫ

Балконы «под ключ» от 70 000 руб.

Вы можете заказать у нас отдельно остекление квартиры или дома (окна, балконные блоки, лоджии). Предлагаем немецкие профили Veka, WHS, Rehau, KBE.

Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03

ПРИМЕРЫ РАБОТ КОМПАНИИ "ТРЕНД" СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ "ПОРТФОЛИО" НА НАШЕМ САЙТЕ trend-remont.ru

Ждем Вас по адресу:

Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301