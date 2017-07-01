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С 24 по 30 июня 2017 года в пос. Ольгинка Туапсинского района прошел самый масштабный летний Международный фестиваль «Морская волна-2017».

Побороться за первые места и Гран-При съехались танцоры и вокалисты из всех уголков нашей большой страны: Воронеж, Калуга, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Самара, Тамбов, Кинешма, Уфа, Челябинск, Мытищи, Воскресенск, Вологда, Волжский, Кирово-Чепецк, Калининград, Краснодарский край, Йошкар-Ола, Копейск, Зеленодольск (Татарстан), Новокуйбышевск, Подольск, Рязань, Ростов-на-Дону, Армавир, Череповец, Тульская обл, Белгород, ну и, конечно же, Крым. 47 коллективов,2000 участников!!!

Крым и Керчь достойно представил на этом фестивале танцевальный коллектив «ФЕНИКС».

«Мы повезли 10 номеров в 5 номинациях в двух возрастных категориях,4 из которых премьерные. Поскольку в родном городе наш танцклуб не востребован, то танцуем на фестивалях по полной программе. Хотелось получить удовольствие от танца, послушать мнение компетентного жюри, посоревноваться с сильными коллективами.,-говорит руководитель коллектива Ирина Погребняк,-Результатом мы более, чем довольны.1 место в эстрадном танце 10-12 лет за номера «Клоунессы» и «Привет с других планет», 1 место в современном танце 10-12 лет за новые номера «Птички» и «Весеннее настроение», 1 место в эстрадном танце 13-16 лет за «Чу-ча-ча» и «Принцесски», и 1 место в современном танце 13-16 лет за «Между небом и землей» и «Девчата». Гран-При в эстрадном танце в смешанной категории за «Гавайское лето» и «Пляж».

Также в рамках фестиваля проходил фестиваль талантливых родителей «Междусобой-2017», в котором наши мамы и бабушки взяли ГРАН-ПРИ за Танец Мам.

А еще проходил конкурс красоты и таланта «Мисс Морская Волна», на котором наш коллектив представила Севиля Нурмамбетова, танцующая в ФЕНИКСЕ» уже 11 лет. Севиля станцевала сольный танец и покорила и зал, и жюри, и заняла 1 Место!

Я, как руководитель, очень горжусь своими детьми и их родителями. Они у меня самые лучшие. Будем трудиться дальше в том же темпе и достойно представлять свой город на различных конкурсах и фестивалях. Планы на будущее-грандиозные!!! ФЕНИКС,ТАК ДЕРЖАТЬ».

Помимо конкурсных дней, девчонки еще и круто отдохнули- вечеринки в стиле миньонов, пионеров, морская, пенное шоу, джиппинг по горным рекам-незабываемые эмоции и море впечатлений!!!!