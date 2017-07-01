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Помощь с оформлением украинских документов!

Мы консультируем по следующим вопросам:

- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;

- обмен и восстановление украинских водительских прав;

- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ;

- справка о несудимости;

- получение ID-карты (в том числе замена украинского паспорта в связи с порчей);

- получение биометрического загранпаспорта;

- получение детского загранпаспорта;

- восстановление утерянного инн;

- справка об отсутствии брака.

Морские документы:

- продление паспорта моряка;

- изготовление украинского паспорта моряка;

Визовые услуги:

- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)

- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

Авиабилеты в любую точку мира (где есть аэропорт ;-) ).

ВАЖНО! «Агентство по туризму Вокруг Света» не оформляет загранпаспорт Украины в Крыму. Наша задача состоит в том, чтобы организовать Вам визит в ОВИР г. Киева в кратчайшие сроки и без проблем.

Мы любим работать для Вас!

Агентство по туризму «Вокруг Света»

Тел.: + 7 (978) 800 1775

+ 38(099) 337 1473 (вайбер)

Г. Керчь, ул. Ленина, 5, офис 8 (вход через РНКБ)

E-mail: [email protected]

Группа Вконтакте: https://vk.com/vokrugsveta.kerch