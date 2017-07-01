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В медицинском центре «Салюс» проводится вакцинация ацеллюлярными вакцинами от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В, гемофильной палочки, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, ветряной оспы, желтой лихорадки.

Своевременная вакцинация — необходимая мера, ведущая к снижению риска возникновения заболеваний. Принцип действия вакцины заключается в том, что в организм вводятся отдельные возбудители или части возбудителя инфекции, после чего иммунная система начинает вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией. После выработки достаточного количества антител, иммунная система запоминает микроорганизм, вызвавший инфекцию и когда микроб вновь попадает в организм, выработанный иммунитет эффективно борется с ним.

В медицинском центре «Салюс» вакцинация детей и взрослых проводится опытными, квалифицированными врачами.

У нас вы можете сделать следующие прививки:

ВАКЦИНА ИНФАНРИКС ГЕКСА

ВАКЦИНА ПРИОРИКС

ВАКЦИНА ВАРИЛРИКС

ВАКЦИНА ОТ ЖЁЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

Мы используем качественные и хорошо зарекомендовавшие себя сертифицированные препараты, сводящие к ничтожному минимуму вероятность побочных эффектов после введения вакцин. При вакцинации учитываются особенности здоровья и индивидуальная переносимость тех или иных прививок.

Для принятия решения о вакцинации необходим тщательный осмотр у педиатра или терапевта с обязательной сдачей общего анализа крови с лейкоформулой. При визите к врачу-педиатру и терапевту необходимо иметь выписку из амбулаторной карты. В цену некоторых прививок входит стоимость приёма педиатра и общего анализа крови.

Решение по проведению вакцинации на основе осмотра ребенка или взрослого, анализа амбулаторной карты и сертификата прививок принимает только квалифицированный врач-педиатр либо врач-терапевт.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

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