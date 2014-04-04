В пункте пропуска «Чонгар» украинские пограничники выявили предприимчивого украинца, который продавал места в очереди на въезд в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской обладминистрации со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, - передает Керчь.ФМ.

Согласно информации, гражданина задержали «на горячем», когда он перепродавал место в очереди. Стоимость «услуги» варьировалась в зависимости от цены автомобиля. Так, водителю «Mercedes» он предлагал сократить время ожидания за 500 гривен (чуть более 1000 рублей – ред.), а водителю «Porsche» — за 1500 гривен (около 3500 рублей – ред.).

Пограничники задокументировали этот факт, после чего передали «предпринимателя» сотрудникам Нацполиции, прибывшим на «Чонгар».

Фото: пресс-служба