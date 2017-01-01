В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что с территории рынка из торгового автоприцепа похищены 376 банок с консервацией на общую сумму более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе мероприятий, направленных на раскрытие кражи, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель».

Мужчина написал явку с повинной и пояснил, что ему нужны были деньги. С помощью металлического прута он взломал входную дверь автоприцепа и похитил консервы.

Большую часть похищенного имущества, полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Несколько банок злоумышленник, с его слов, успел сбыть.

Сотрудник полиции отрабатывают задержанного на причастность к аналогичным деяниям, совершенным на территории Ленинского района.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б», п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа - до пяти лет лишения свободы.

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