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Лифан и Фольцваген в Керчи не поделили дорогу

Вечером, около 19 часов на перекрестке Пошивальникова-Горького произошло ДТП, - передает Керчь.ФМ. Lifan и Volkswagen не смогли разъехаться на регулируемом перекрестке. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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