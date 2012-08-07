Вечером , около 18 часов, в районе МКСК произошел пожар. Дым видели керчане с разных районов,-передает Керчь.ФМ
Едкий запах горелой резины распространился на ближайший спальный район –Буденного-Индустриальное шоссе.
Как рассказали местные жители – со стороны МКСК валил белый затем черный дым. Через несколько минут дым рассеялся, остался только едкий запах.
Напомним, сначала в феврале, потом в марте на этом же месте неизвестные уже жгли покрышки.
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