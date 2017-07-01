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Наверное уже каждый человек в какой то мере может рассказать о таких уже привычных и хорошо известных всем пластиковых окнах. И от части, это так и есть, информация буквально льётся через край. Но всё же не редки случаи когда потраченные средства оказываются выкинутыми на ветер. Ведь по внешнему виду нельзя определить, что же там внутри и как долго будут служить эти «качественные» окна из ПВХ?

И нам не редко приходилось встречать обманутых потребителей, которые стали жертвами уличных зазывал. После чего такие потерпевшие обращались к нам за помощью, но устранить возникшие проблемы можно только лишь путём замены на новое окно. Жаль потраченных средств, но и проблемы сами собой не исчезнут, вот и приходится за одно и то-же платить дважды. Как сделать правильный выбор и долгое время радоваться удачному приобретению? Мы очень кратко поможем Вам в этом разобраться.

Несколько моментов, на которые следует обратить внимание всем при выборе окон.

ПРОФИЛЬ ПВХ для жилых помещений следует выбирать с монтажной шириной 70 мм. и толщиной стенки не менее 3 мм. Такой профиль как правило, соответствует категории А и имеет достаточный запас по прочности и теплоизоляции. Например в Германии запрещен к использованию профиль с монтажной шириной менее 80 мм.

Чаще всего для удешевления предлагают профиль категории Б, с монтажной шириной 60 мм. и толщиной стенки 2- 2,5 мм., с нарушенной рецептурой по химическому составу, что существенно сокращает срок службы, приводит к разрушению и бледно-жёлтому цвету профиля.

МЕТАЛЛ используемый в качестве армирования должен быть оцинкованный, соответствующий применяемому профилю ПВХ и иметь толщину не менее 1,2 мм. В зависимости от габаритов конструкций применяют металл с толщиной стенки 1,5 – 2 мм., в отдельных случаях и до 3-х мм.

В виду того, что металл находится внутри профиля ПВХ и визуально его обнаружить не возможно многие недобросовестные производители применяют металл толщиной 0,4 – 0,9 мм., а иногда и вовсе не ставят, что приводит к деформации профиля, провисанию створок, разрушению монтажного шва и разрушению конструкции в целом.

СТЕКЛОПАКЕТ как правило состоит из двух стёкол толщиной по 4 мм. Для улучшения тепло-физических свойств используют одно из стёкол с энергосберегающим покрытием, а для солнце-защиты применяют солнцезащитные плёнки или мультифункциональное стекло с двойным действием. Для увеличения звукоизоляции применяют двухкамерный стеклопакет с тремя стёклами. Улучшить свойства стеклопакета против разбития поможет применение калёного стекла или триплекса. Чаще всего для жилых и отапливаемых помещений применяют однокамерный энергосберегающий стеклопакет с формулой 4 х 16 х 4И с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,59 м2С0/Вт. Эффект от такого стеклопакета по тепло-сбережению на 50% выше чем обычного стекла, а стоимость незначительна. Для еще большей энергоэффективности закачивают инертный газ Аргон или Криптон, что значительно повышает и срок службы такого стеклопакета.

Как правило мало кто вдаётся в такие подробности, а неквалифицированные продавцы ни чего не могут обо всём этом сказать. Проще продать подешевле, а то, что простые стёкла в холодное время года будут конденсировать влагу и веять холодом это уже их не заботит. А ведь большую площадь в окне занимает именно стеклопакет.

ФУРНИТУРА, от которой зависит надёжность запирания, удобство пользования, комфортный микроклимат в помещении да и противо-взломные свойства как показывает практика будут вовсе не лишними. Существует большое количество производителей фурнитуры, так же как и способов её функционирования. Главное всё-же самим увидеть и попробовать как всё работает и убедиться, в качестве предложенной фурнитуры. В ассортименте производителя окон должна быть не только простая комплектация, но и противовзломная, какую использовать – решать Вам. Все окна должны быть оснащены механизмами запирания для детской безопасности и это уже обязательное требование ГОСТа. Вся фурнитура должна иметь функцию регулирования.

С целью удешевления многие не придают большого значения свойствам фурнитуры, что потом сказывается на качестве окна в целом, а иногда очень сильно упрощает труды домушникам.

МОНТАЖ, конструкций это не самая простая часть всего процесса. Все тонкости сложно описать и так же сложно проконтролировать простому потребителю. Каким бы не было замечательным Ваше окно, дверь или балконная рама всё может испортить один человек с видом монтажника. Не доверяйте этот процесс случайным людям. Правильное выполнение монтажа должно быть с применением паро-гидроизоляцией монтажного шва и надёжным креплением.

В большинстве случаев ставят конструкции на пластины, задувают пеной и остальное забота клиента, а забот с таким монтажом ещё будет много. Это разрушение пены, продувание, промерзание, перекос рамы, провисание створки и прочее.

ОТКОСЫ относятся к завершающей стадии отделки и мало кто думает, что в них то и кроется очень неприятный и каверзный момент. Ремонты в основном проводят в тёплое время года, легче заштукатурить, зашпаклевали и закрасили, а с наступлением холодов на таких откосах обязательно будет образовываться конденсат и как следствие плесень. Избежать этого момента можно только одним способом это утеплять откос. Для этих целей применяют пенопласт, мин-вату, пластиковую утеплённую панель. Нельзя использовать простую вагонку из пластика так как конденсат и плесень будет образовываться под ней.

Более подробную и наглядную информацию Вы сможете получить в ЦЕНТРЕ ОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ расположенном в г. КЕРЧЬ, ул. Горького, 2ж. Специалисты центра встретят Вас и в доступной форме, наглядно расскажут обо всех перечисленных моментах, которые обязательно надо учитывать при заказе свето-прозрачных конструкций.

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