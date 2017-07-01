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В нашей клинике данная процедура проводится на новейшей видеоэндоскопической системе SonoScapeHD-330 (FullHD). Ее видеоэндоскопы высокого разрешения обеспечивают беспрецедентный уровень четкости, открывающий новые перспективы массовой диагностики.

ФЭГДС – это медицинская процедура, с помощью которой проводят обследование верхней части пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (в народе данную процедуру называют «глотать лампочку», «проглотить кишку»). Проводится она для оценки состояния этих органов, а также их сократительных свойств.

Существует два вида исследования ФЭГДС и ВЭГДС.

Расшифровывается аббревиатура ФЭГДС как фиброэзофагогастродуоденоскопия. Название процедура получила от первых слов: «фибро-» – это исследование с помощью фиброволоконной оптики пищевода («эзофаго-»), желудка (т.е. «гастро-») и двенадцатиперстной кишки («дуодено-»), а «-скопия» означает «смотреть».

ВЭГДС («видео-») проводится с помощью видеосистем и изображение передается на монитор. При этом изображение более четкое и цельное, что позволяет применять специальные режимы осмотра и проводить исследование быстро и точно.

Кроме исследований при гастроскопии также может быть проведен сбор анализов, которые позволяют врачу в полной мере определить картину болезни. Такое обследование является одним из наиболее точных. Проведение ФЭГДС просто необходимо для выявления таких заболеваний, как язва желудка или рак.

КОГДА НАЗНАЧАЕТСЯ

Если говорить о необходимости проведения ФЭГДС, то стоит отметить и тот факт, что такое обследование можно проводить и без видимых причин, так как некоторые виды заболеваний, особенно на начальных стадиях, могут протекать абсолютно незаметно. Множество врачей также рекомендуют данное обследование на всякий случай, потому что любую болезнь легче всего победить именно на начальной стадии развития. Среди показаний, которые указывают на прямую необходимость проведения обследования ФЭГДС, стоит отметить такие симптомы, как:

ощущается ком в горле и трудности при прохождении пищи;

необъяснимая потеря веса;

анемия неясного происхождения;

имеются хронические заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы;

проблемы с аппетитом или полное его отсутствие;

имеется длительный прием обезболивающих и кроворазжижающих препаратов;

планируется оперативное лечение;

необходим контроль после лечения заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;

у Ваших родственников имеются различные заболевания в обследуемых органах (например: язвенная болезнь, рак желудка, полипоз).

постоянные боли в районе живота, которые носят разный характер, и повторяются с разной частотой;

изжога, тошнота, постоянная отрыжка небольшим количеством воздуха или пищей;

постоянно повторяющаяся рвота, которая продолжается на протяжении некоторого отрезка времени;

при уже перенесенных болезнях: язвах желудка, двенадцатиперстной кишки, или при раковых опухолях.

Если у пациента наблюдаются какие-либо симптомы из вышеперечисленных, то врач обязательно назначит проведение обследования ФЭГДС. Если же вы не обследовались у врача, но у вас наблюдается один, или несколько симптомов из вышеописанных, а также есть дискомфорт или болезненные ощущения, то можно самостоятельно записаться на процедуру в нашем медицинском центре.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сразу стоит отметить тот факт, что ФЭГДС при беременности назначается только при образовании определенных показаний. Необходимость проведения обследования на определенном сроке беременности должен определять врач. К основным противопоказаниям к обследованию являются:

во время и сразу после гипертонического криза;

до 21 дня после перенесенного инфаркта миокарда;

в остром периоде инсульта;

при нарушении свертываемости крови;

больным с психическими заболеваниями;

при обострении бронхиальной астмы легкой и средней степени.

Возможность и необходимость проведения обследования в конкретной ситуации определяется лечащим врачом.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРЕД ОБСЛЕДОВАНИЕМ ФЭГДС



Действительно, чтобы обследование прошло быстро и информативно, необходима небольшая подготовка. Исследование проводиться строго натощак. Желательно, чтобы последний прием пищи был не позднее 20.00 накануне исследования, а жидкости не позднее 22.00. Постарайтесь воздержаться от молочных продуктов и продуктов, содержащих клетчатку. Если Вам, по жизненным показаниям, необходим прием лекарственных препаратов в утренние часы, то желательно, чтобы он прошел минимум за 2 часа до исследования, запивая небольшим количеством воды. Гигиенические процедуры не запрещаются.

В Медицинском центре «Аква Мед Марин» ВЭГДС проводится на новейшей видеоэндоскопической системе SonoScapeHD-330 (FullHD). Ее видеоэндоскопы высокого разрешения обеспечивают беспрецедентный уровень четкости, открывающий новые перспективы массовой диагностики, что имеет следующие преимущества:

Цифровое увеличение позволяет более детально осматривать и выявлять ранние патологические изменения; Диаметр аппарата позволяет проводить обследование даже детям старше 3-х лет; Возможно проведение различных медицинских вмешательств на обследуемых органах; Быстрый уреазный тест позволяет в течение 3-х минут выявить Helicobacter pylori - микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперстной кишке человека и провоцирующий развитие множества опасных заболеваний (гастриты, язвы, эрозии, полипы, рак желудка и кишечника и многие другие). Наличие фото и видео фиксации обследования позволит Вам и Вашему врачу правильно выбрать лечение и самостоятельно контролировать процесс выздоровления.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ – 3000 рублей!

Уреазный тест на Хеликобактер пилори – в подарок!

В Медицинском центре «Аква Мед Марин» с помощью данного метода можно пройти следующие процедуры:

удалить инородное тело из желудка;

удалить доброкачественные образования ( например, полипы );

); взять кусочек ткани на биопсию для гистологического и цитологического исследования;

ввести лекарственные средства ( например, при желудочном кровотечении, ожогах пищевода );

); контролировать эффективность лечения некоторых заболеваний, например, язвенной болезни, а также другие манипуляции.

Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Нефролог;

Невропатолог;

Офтальмолог;

Отоларинголог;

Онколог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против Желтой лихорадки! ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Фиброгастродуоденоскопия:

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

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