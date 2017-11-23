В Керчи 8 июля, в ЦГБ им. В. Г. Белинского, пройдут мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, - передает Керчь.ФМ.
В программе:
- На мастер-класс «Семейная радуга» по технике монотипия Вас приглашает отдел абонемент в 14.00.
- Литературно-музыкальный час «О семье, любви и верности» состоится в 15.00 в читальном зале библиотеки.
- Обзор литературы, представленной на выставке «Мысль семейная» (семья в художественной литературе) - в 16.00 в читальном зале.
Напомним, Аксенов считает День святого Валентина дешёвой духовной подделкой, а по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни - это День семьи, любви и верности
Фото: пресс-служба