В Керчи 8 июля, в ЦГБ им. В. Г. Белинского, пройдут мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, - передает Керчь.ФМ.

В программе:

- На мастер-класс «Семейная радуга» по технике монотипия Вас приглашает отдел абонемент в 14.00.

«Вы научитесь уникальной технике печатания, которая сумела объединить в себе качества живописи, эстампа и рисунка. Суть техники заключается в нанесении красок на ровную поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу или другую плоскую поверхность»

- Литературно-музыкальный час «О семье, любви и верности» состоится в 15.00 в читальном зале библиотеки.

«Вы узнаете об истории праздника, а также сможете принять участие в викторине и конкурсе пословиц».

- Обзор литературы, представленной на выставке «Мысль семейная» (семья в художественной литературе) - в 16.00 в читальном зале.

Напомним, Аксенов считает День святого Валентина дешёвой духовной подделкой, а по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни - это День семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба