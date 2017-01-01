К участию организаторы приглашают девочек и девушек в возрасте от 4 до 24 лет, обладающих определёнными внешними данными, а также талантами.

Вокалисты, танцоры, модели, встретятся в финале чтоб бороться за главный приз и кубок «Юная звезда Крыма 2017». Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили организаторы.

Абсолютно все участницы конкурса получают ювелирные подарки от модельной организации #MegaPhotoDay

Самые яркие участницы получат международные контракты, приглашения на конкурсы красоты и публикации в журналах. Один из главных призов - 30 000 р. на обучение в модельной школе.

Финал конкурса состоится 29 июля 18.00 на летней площадке кафе «Кофеёк»

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Заявки на участие: WhatsApp +79788357406, [email protected]