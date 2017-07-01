Кардиолог – это врач, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» ведут прием высококвалифицированные врачи-кардиологи. Если вам нужен лучший кардиолог в Керчи - обращайтесь к нам! УЗИ сердца, доплеровское сканирование сосудов в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» выполняется при помощи первого и единственного аппарата в Керчи SonoScape S40Exp (экспертного класса, который оснащен множеством новейших функций, многократно улучшающих качество и информативность УЗИ-исследования). При прохождении консультации кардиолога в нашем медцентре, ЭКГ – бесплатно!
Какие заболевания лечит врач-кардиолог
Под сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицине подразумевают болезни сосудов сердца, артерий и вен, многие из которых приводят к недостаточности кровообращения и серьезным осложнениям, инфарктам и инсультам. В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» лечат следующие заболевания сердечно-сосудистой системы:
- аритмии сердца (когда ритм сердца отличается от нормального);
- пониженное артериальное давление (артериальная гипотензия);
- гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия);
- атеросклероз;
- ишемическая болезнь сердца (нарушение кровоснабжения миокарда);
- инфаркт миокарда (прекращение кровоснабжения миокарда);
- кардиосклероз;
- миокардиодистрофия;
- недостаточность кровообращения;
- перикардит;
- пороки сердца врожденные и приобретенные;
- сердечная недостаточность;
- сосудистая недостаточность;
- сосудистые кризы;
- стенокардия (грудная жаба);
С какими симптомами следует обратиться к врачу-кардиологу
Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина инвалидности и преждевременной смерти. Поэтому специалисты рекомендуют уделять больше внимания своему здоровью и записаться на прием к кардиологу в Медицинский центр «АКВА МЕД МАРИН» при обнаружении любого из перечисленных ниже симптомов:
- боли в области сердца или за грудиной;
- нарушения сердечного ритма (ощущения «замирания» или перебоев в работе сердца, сильное сердцебиение, неритмичный пульс);
- одышка;
- общая физическая слабость, периодическая слабость в руке или ноге;
- резкие головокружения или головные боли;
- временные нарушения речи или зрения;
- повышенное артериальное давление;
Услуги кардиолога в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»
В нашем центре доступны высокоэффективные современные методы диагностики и лечения. Своевременное обращение к кардиологу нашей клиники позволит вам выявить проблемы сердечно-сосудистой системы и получить специализированную помощь на высококачественном уровне.
1. Консультация врача-кардиолога.
Снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы поможет квалифицированная консультация кардиолога в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» Запишитесь на прием специалиста в любой день недели, включая выходные и праздничные дни.
2. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний.
В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»выполняется лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Использование кардиологического оборудования последнего поколения позволяет подробно исследовать состояние сердца и сосудов, выявить заболевания на ранних стадиях.
Лабораторная диагностика
В комплекс лабораторных методов обследования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы входит набор специфических анализов крови:
- клинические и биохимические анализы;
- исследование крови на острые маркеры инфаркта миокарда;
- генетические исследования и т. д.
Результаты анализов крови позволяют получить полную информацию о состоянии сердца, сосудов и внутренних органов, исключить острые повреждения сердца и сопутствующие патологии, оценить вероятность развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, риски сердечно-сосудистых осложнений, подобрать эффективные лекарства.
Инструментальная диагностика
Инструментальные методы диагностики направлены на изучение анатомических и функциональных характеристик сердца и сосудистой системы.
В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» используется широчайший спектр инструментальных методов диагностики:
- Электрокардиография (ЭКГ)- один из самых эффективных диагностических инструментов в кардиологии, позволяет с высокой точностью выявить или, напротив, исключить многие серьезные заболевания сердца.
- Эхокардиография (ЭХО-КГ или УЗИ сердца)– ультразвуковой метод диагностики функционального состояния сердца. Данное исследование является одним из обязательных для больных с патологией сердечно-сосудистой системы (ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, пороком сердца и другими заболеваниями).
- Допплеровское ультразвуковое исследование сосудов (артерий и вен) всех локализаций.УЗИ - это исследование с помощью ультразвуковых волн, которые проходят внутрь тканей и отражаются, формируя компьютерное изображение. Трактовка результатов УЗИ требует соответствующих знаний и опыта, этим занимаются лучшие специалисты Медицинского центра «АКВА МЕД МАРИН».
- Лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» используются самые современные методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний, как медикаментозные, так и инструментальные.
Медикаментозное лечение
Схема лечения составляется строго индивидуально, с учетом стадии заболевания, уровня артериального давления, присутствия различных факторов риска, а также сопутствующих болезней. Благодаря большому практическому опыту врачей-кардиологовМедицинского центра «АКВА МЕД МАРИН», применение комплексной медикаментозной терапии позволяет добиваться максимального эффекта при лечении большинства болезней сердца и сосудов.
Фармакогенетика
В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» внедрен в клиническую практику уникальный метод персонализированного подбора лекарственных препаратов (статинов и др.), основанный на последних достижениях фармакогенетики, которые активно используются в Европе и рекомендованы для практического применения экспертами Европейского научного фонда (ESF).
Изучив результаты специального генетического анализа крови пациента, врачи-кардиологиМедицинского центра «АКВА МЕД МАРИН» могут на научной основе выбрать лекарство, которое будет максимально эффективным и безопасным для данного пациента. Генетические анализы позволяют заранее спрогнозировать реакцию организма на лекарственные вещества, что дает врачам возможность не только выбрать нужный препарат, но и точно подобрать оптимальную дозировку, избежав возможных побочных эффектов.
4. Реабилитация пациентов с заболеваниями сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания требуют постоянного наблюдения у специалиста. Кардиологи Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»ведут больных - разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, дают подробные рекомендации по образу жизни при заболеваниях сердца. Кардиологическая реабилитация в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»подразумевает не только восстановление организма после излечения от сердечно-сосудистых заболеваний или хирургических операций, но и комплекс профилактических мероприятий.
Кардиологическая реабилитация в Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН»включает:
- Медицинскую реабилитацию.Лечащий врач подбирает индивидуальную программу лечения, принимая во внимание характер заболевания и состояние здоровья пациента.
- Физическую реабилитацию. В рамках данного направления разрабатывается индивидуальная система физических тренировок. Врач дает подробные рекомендации по образу жизни при сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Наблюдение за состоянием пациента. В рамках данного процесса проводятся медицинские осмотры, по результатам которых могут назначаться дополнительные обследования, корректироваться программа реабилитации.
Комплексная кардиологическая реабилитация не только позволяет восстановить здоровье после перенесенного заболевания, но и нормализует работу сердечно-сосудистой системы, а также снижает вероятность повторных сердечных приступов и рецидивов заболевания в дальнейшем.
Медицинский центр «Аква Мед Марин» специализируется на предоставлении следующих услуг
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки», дифтерии, столбняка;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.
Записаться на прием можно по телефонам:
+ 7 (978) 8 47 47 14
+7 918 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч(с понедельника по субботу)
Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)