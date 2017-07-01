На правах рекламы

Новая акция «РОЛЛ В ПОДАРОК» от Доставки California. Для участия в акции необходимо сделать заказ от 1200 руб, сделать фото Вашего заказа, написать своё впечатление, разместить фото в нашей группе ВК https://vk.com/californiafoodru , сделать репост данной записи к себе на страницу. В течении 14 дней оформите повторный заказ и получите ролл в подарок (Вы можете выбрать любой ролл из меню до 270 руб.) Акция действует до 31.07.2017



На повторный заказ в течении 7 дней, Вы получаете скидку 10%



Телефон доставки:

+7978 255 94 00



Сайт:

сaliforniafood.ru



Группа ВК:

https://vk.com/californiafoodru