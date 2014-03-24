Под Керчью в селе Виноградное Ленинского района обозначили два пешеходных перехода – со стороны садика и школы. Обе зебры от социальных объектов уходят в никуда. Фотографии объектов с комментариями прислали в редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели.

«От садика пешеходный переход ведет в пустырь, а от школы в забор. По логике их должны устанавливать с учетом безопасности и удобства жителей. Возможно, в нашем селе часть детей живет на пустыре, а часть детей ходит в школу через забор – мне это неизвестно, но что-то здесь не логично», - написал читатель сайта.