Очередную свалку из мусора , сухой травой и веток устроили коммунальщики по улице Архитектурная. Фотографии мусорного беспредела прислала в редакцию керчь.ФМ постоянная читательница.

«Неоднократно обращалась во все органы власти Крыма и Керчи по поводу безобразного состояния района Аршинцева.

Не знаю, кому пришло в голову развесить по поселку плакаты-"Керчане-спасибо за чистый город"-

Это звучит цинично и выглядит как насмешка на фоне той грязи, которая окружает жителей.

Три свалки с мусором , сухой травой и ветками-не слишком ли много у одного дома по адресу: Аршинцево, Улица Архитектурная дом 8?!!!

С Каждым днем все эти свалки увеличиваются . До каких пор? и до каких размеров?!!!», - написала керчанка.