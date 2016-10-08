Движение на трассе Керчь-Симферополь, на участке в районе Старого Крыма, около Грушевки, 6 июля, примерно с 18.00 остановилось. Как сообщают сайту Керчь.ФМ люди, которые находятся сейчас в пробке, на месте движение полностью перекрыто уже более часа.

Керчане говорят, что причиной остановки стал грузовик, который перевернулся на трассе и вылетел в кювет. На месте работают два подъемных крана. В 19.15 краны поднимали грузовик. Автомобили продолжают стоять

В 19.23 грузовик достали и поставили поперек дороги. Движение так и не началось

Керчане сообщают, что авария с грузовиком произошла еще несколько дней назад, а доставать его решили именно сегодня.

В 19.40 некоторые автомобили начали движение.

В 19.50 начали регулировать движение и пропускать колонны авто.

Фото: интернет