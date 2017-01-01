В Ленинском районе, 3 июля днем, столкнулись автомобиль «ВАЗ 21073» и автобус «Луидор 223700».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, 60-летний водитель «ВАЗа» при обгоне не убедился в том, что полоса движения на которую он выехал свободна на достаточном для обгона расстоянии, в «лобовую» столкнулся с автобусом, - передает Керчь.ФМ

В результате аварии пострадал 60-летний пассажир «ВАЗ 21073». Она получила телесные повреждения.

Напомним, вчера на трассе Керчь-Симферополь после аварии с автобусом загорелась «Газель»