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Команда профессионалов компании «МебельКерчь» представляет Вашему вниманию фасадные системы из массива, созданные итальянскими мастерами в лучших традициях: коллекции «Августа», «Фламиния», «Флореале», «Мела-декапе», «Вивальди», «Сангалло» включают в себя различные стили, породы дерева, сложные техники отделки, тонировку, патинирование.

Каковы основные выгоды для Вас от сотрудничества с компанией МебельКерчь?

Дизайн-проект будет реализован в 2х вариантах: технический и 3д визуализация

Использование фурнитуры премиум класса:

Мы предпочитаем использование надежной фурнитуры, чтобы потом не приходилось постоянно тратить время на ремонтные работы

Гарантийное и постгарантийное обслуживание:

Мы уверены в качестве наших работ и выполним любые гарантийные работы бесплатно

Квалифицированные монтажники:

5 лет работы в нашей компании. За замер и установку всегда отвечает один и тот же мастер. Все работы всегда сдаются в срок.

Юридическая чистота сделки:

Цена фиксируется в договоре в момент заключения сделки и не меняется в любом случае. У вас не будет дополнительных затрат на транспортировку, занос, сборку и т.д.

Закажите бесплатный замер прямо сейчас!

Тел.: +7 978 223 23 33; +7 978 224 24 44

WWW.MEBELKERCH.RU

Адмиралтейский проезд 6, магазин «Мебель на Адмиралтейском»

Время работы: Понедельник-суббота 09:00 – 17:00.