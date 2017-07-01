Команда профессионалов компании «МебельКерчь» представляет Вашему вниманию фасадные системы из массива, созданные итальянскими мастерами в лучших традициях: коллекции «Августа», «Фламиния», «Флореале», «Мела-декапе», «Вивальди», «Сангалло» включают в себя различные стили, породы дерева, сложные техники отделки, тонировку, патинирование.
Каковы основные выгоды для Вас от сотрудничества с компанией МебельКерчь?
- Дизайн-проект будет реализован в 2х вариантах: технический и 3д визуализация
- Использование фурнитуры премиум класса:
Мы предпочитаем использование надежной фурнитуры, чтобы потом не приходилось постоянно тратить время на ремонтные работы
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание:
Мы уверены в качестве наших работ и выполним любые гарантийные работы бесплатно
- Квалифицированные монтажники:
5 лет работы в нашей компании. За замер и установку всегда отвечает один и тот же мастер. Все работы всегда сдаются в срок.
- Юридическая чистота сделки:
Цена фиксируется в договоре в момент заключения сделки и не меняется в любом случае. У вас не будет дополнительных затрат на транспортировку, занос, сборку и т.д.
Закажите бесплатный замер прямо сейчас!
Тел.: +7 978 223 23 33; +7 978 224 24 44
WWW.MEBELKERCH.RU
Адмиралтейский проезд 6, магазин «Мебель на Адмиралтейском»
Время работы: Понедельник-суббота 09:00 – 17:00.