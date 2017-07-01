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«ГЕНБАНК, совместно с властями Крыма, готов приложить все усилия, чтобы выполнить поручение президента России о формировании на Крымском полуострове сети многофункциональных центров для предоставления государственных и муниципальных услуг, - говорит Первый заместитель Председателя Правления АО «ГЕНБАНК» Сергей Мохов.

В целях выполнения поручения президента России о формировании на Крымском полуострове сети МФЦ и доведения доли граждан, имеющих доступ к госуслугам, до как минимум 90 процентов, АО «ГЕНБАНК», в сотрудничестве с государственными структурами, готов предоставить крымчанам доступ к своей филиальной сети для оказания госуслуг жителям полуострова.

*По данным Общественного народного фронта, лишь 63% жителей Крыма имеют сегодня доступ к услугам МФЦ. ГЕНБАНК, со своей стороны, готов сделать все, чтобы помочь крымчанам получить комфортный доступ к госуслугам на полуострове.

Информация о Банке: АО «ГЕНБАНК» является опорным Банком правительства Крыма (в августе 2015 года в состав акционеров АО «ГЕНБАНК» на 50% вошли исполнительные органы власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь), успешно работает на рынке с 1993 года. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490. На сегодняшний день на территории полуострова около 100 отделений, установлено более 500 банкоматов и 1500 торговых терминалов.