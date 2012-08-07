В Керчь 6 июля с рабочим визитом прибыли заместитель командующего войсками Южного военного округа Андрей Гурулёв и начальник управления боевой подготовки Южного военного округа Рамиль Гилязов.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.

«С представителями Министерства обороны РФ обсудили вопросы размещения филиала военно-патриотического парка «Патриот» на территории города, определили основные направления развития, осмотрели возможные площадки для строительства», - написал Бороздин.

Андрей Гурулёв подчеркнул, что для Керчи такой масштабный проект привлечет внимание и туристический кластер, и патриотов.

«В парке будут расположены как объекты боевой подготовки, так и места активного отдыха населения, площадка для досуга детворы, и, конечно же, мемориальное место в память о погибших при обороне Керчи», - заключил глава администрации.

Напомним, «Патриот» хотят построить в районе Крепости Керчь

Фото: соцсети