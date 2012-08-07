На недавнем совещании в Минтрансе РК обсуждался вопрос о строительстве отдельной дороги, из района Керченского моста к крепости. Ее протяженность - порядка 2,6 километров.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного Совета РК Леонид Бабашов, - передает Керчь.ФМ.

Возможно, строительство начнется уже в этом году, - подчеркнул он.

«На днях Керчь признали самым древним городом России, этот город - целый музей под открытым небом. Многие слышали, что в одноименном фортификационном сооружении – крепости Керчь, сейчас завершают работы саперы, убирают снаряды и мины времен Великой Отечественной войны», - отмечает Бабашов.

Председатель комитета также подчеркнул, что старинное сооружение является историческим наследием страны. «Насколько мне известно, оно будет превращено в музей. Более того, в этом районе будет создан парк «Патриот» (за пределами охранной зоны!)».

Фото: соцсети