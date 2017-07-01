Новое летнее поступление в «Зетта»
Хиты лета:
Платья, костюмчики, брючки, джинсы, шорты, юбки, блузки
Футболки
Сумки и аксессуары
Скидки
на всю коллекцию обуви -20%*
Джинсы – 20 – 30%*
Верхняя одежда – 30 – 50%*
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Подшив - бесплатно!
Ремонт одежды!
Ждем Вас с 9 до 19 часов.
Ежедневно, без перерывов!
Наше сообщество: ВКонтакте
Мы рады подарить Вам летнее настроение от «Zetta»!
Перекресток: Кооперативного переулка и В. Дубинина!
Если не нашли: +7 978 040 89 63
*Срок действия с 30.06. по 31.07 2017