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На правах рекламы

Хитовое лето в «Zetta»

Новое летнее поступление в «Зетта» Хиты лета: Платья, костюмчики, брючки, джинсы, шорты, юбки, блузки Футболки Сумки и аксессуары Скидки на всю коллекцию обуви -20%* Джинсы – 20 – 30%* Верхняя одежда – 30 – 50%* Добавляйтесь к нам в Инстаграм: Zetta_kerch Подшив - бесплатно!

Ремонт одежды!

Ждем Вас с 9 до 19 часов.

Ежедневно, без перерывов! Наше сообщество: ВКонтакте http://vk.com/zettacotton Мы рады подарить Вам летнее настроение от «Zetta»! Перекресток: Кооперативного переулка и В. Дубинина! Если не нашли: +7 978 040 89 63 *Срок действия с 30.06. по 31.07 2017

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