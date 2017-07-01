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Проводим обучение и выдачу удостоверений в Керчи по пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда, экологии и т.д.

У нас Вы можете пройти дистанционное обучение без отрыва от производства с выдачей удостоверений в Керчи по следующим направлениям:

· Охрана труда - 1600 руб.

· Обучение по ГО и защите от ЧС 4000 руб.

· Пожарная безопасность - 1500 руб.

· Охрана труда при работе на высоте - 2000 руб.

· Экологическая безопасность на право работы с отходами I-IV класса опасности - 4400 руб.

· Электробезопасность (2-я группа допуска) - 3000 руб.

· Повышение квалификации для допуска в СРО - 5500 руб.

· Техносферная безопасность. Охрана труда (256 ч.) – 12000 руб.

· Безопасность дорожного движения от 5000 руб.

· Управление персоналом (256 ч.) – 13000 руб.

· Гражданская оборона – 4000 руб.

· Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ – 10000 руб.

· Контрактный управляющий (специалист – эксперт в сфере закупок) – 15000 руб.

и так далее …….

Наша компания также рада Вам предложить следующие виды услуг:

Аутсорсинг по охране труда (мы внесены в реестр аккредитованных организаций, которые имеют право заниматься охраной труда на предприятиях)

Проведение специальной оценки условий труда

Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.

Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.

Проведение внутренней проверки охраны труда.

Консультирование по трудовому законодательству.

Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.

Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства

Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев

Предоставление интересов и защиты Вашей организации

Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.

тел. +7 (978) 74-00-911

тел. +7 (978) 010-42-24

www.expert-tk.ru

www.obrazovanie-kerch.ru

e-mail:[email protected]

г. Керчь, пер Кооперативный 26, ТЦ "Мега" офис 303