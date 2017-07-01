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Приглашаем на шугаринг в центр эпиляции «НИМФЕЯ»



Мастеров шугаринга часто называют «сахарными феями»)) Потому что работают специальной «сахарной» пастой, после которой «волшебным образом» кожа становится гладкой и бархатистой очень надолго!



Наши мастера постоянно проходят повышение квалификации, профильное обучение, делают процедуру максимально комфортной и безболезненной. А у нас подходит к концу акция «Знакомство с мастером» и мы приглашаем вас на «сладкую» процедуру по приятным ценам оценить качество нашей работы и заботы о вашей коже!

Ноги до колена – 400 руб

Ноги полностью – 800 руб

Бикини классика – 300 руб

Бикини полностью – 500 руб

Подмышки – 200 руб

Цены на процедуру шугаринга у Топ-мастера отличаются, уточняйте у администратора.

По любым вопросам и по записи звоните по телефону: +7 978 763 29 72

Наша страничка вконтакте: vk.com/nimfea_kerch,

группа вконтакте: https://vk.com/kerch_kosmetologia?_smt=groups_list%3A1