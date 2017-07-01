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Центр эпиляции «НИМФЕЯ»

Только у нас самые низкие цены в Керчи на лазерную эпиляцию!!! Купите купон и получите услугу лазерной эпиляции по линии живота всего за 190 руб.

Благодаря КУПОНУ, вы можете делать лазерную эпиляцию СО СКИДКОЙ ДО 80%! Предлагаем 3 вида купонов с разным сроком действия:



- до конца года — 4500 рублей

- на 6 месяцев — 2700 рублей

- на 3 месяца — 1500 рублей



Как им воспользоваться?



1. Приходите в центр эпиляции «НИМФЕЯ» и приобретаете КУПОН заранее или

2. Записывайтесь на лазерную эпиляцию по телефону +7 (978) 763 29 72 и покупайте купон непосредственно перед процедурой

3. Купон начинает действовать с момента проведения первой процедуры. Если вы купили его, например, месяц назад, но решили воспользоваться только сейчас, то ничего не теряете.



Каким образом вы экономите?



Например, вы купили купон на 6 месяцев стоимостью 2700 рублей и планируете удалить волосы в области бикини. Стоимость 6 сеансов без купона - 15 000 руб. Стоимость с купоном - 6000 + 2700 руб = 8700 руб! Выгода очевидна.



Стоимость процедур по КУПОНУ:

Живот (линия) –190

Подмышки – 490

Бикини классика – 790

Бикини глубокое – 1000

Руки – 1390

Голень (ноги до колена) – 1990

Бедра – 2890

Ноги полностью - 4890

Все цены фиксированы и не зависят от количества вспышек и размера обрабатываемого участка!





По любым вопросам и по записи звоните по телефону: +7 978 763 29 72

Наша страничка вконтакте: vk.com/nimfea_kerch

группа вконтакте: https://vk.com/kerch_kosmetologia?_smt=groups_list%3A1