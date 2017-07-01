Центр эпиляции «НИМФЕЯ»
Только у нас самые низкие цены в Керчи на лазерную эпиляцию!!! Купите купон и получите услугу лазерной эпиляции по линии живота всего за 190 руб.
Благодаря КУПОНУ, вы можете делать лазерную эпиляцию СО СКИДКОЙ ДО 80%! Предлагаем 3 вида купонов с разным сроком действия:
- до конца года — 4500 рублей
- на 6 месяцев — 2700 рублей
- на 3 месяца — 1500 рублей
Как им воспользоваться?
1. Приходите в центр эпиляции «НИМФЕЯ» и приобретаете КУПОН заранее или
2. Записывайтесь на лазерную эпиляцию по телефону +7 (978) 763 29 72 и покупайте купон непосредственно перед процедурой
3. Купон начинает действовать с момента проведения первой процедуры. Если вы купили его, например, месяц назад, но решили воспользоваться только сейчас, то ничего не теряете.
Каким образом вы экономите?
Например, вы купили купон на 6 месяцев стоимостью 2700 рублей и планируете удалить волосы в области бикини. Стоимость 6 сеансов без купона - 15 000 руб. Стоимость с купоном - 6000 + 2700 руб = 8700 руб! Выгода очевидна.
Стоимость процедур по КУПОНУ:
Живот (линия) –190
Подмышки – 490
Бикини классика – 790
Бикини глубокое – 1000
Руки – 1390
Голень (ноги до колена) – 1990
Бедра – 2890
Ноги полностью - 4890
Все цены фиксированы и не зависят от количества вспышек и размера обрабатываемого участка!
По любым вопросам и по записи звоните по телефону: +7 978 763 29 72
Наша страничка вконтакте: vk.com/nimfea_kerch
группа вконтакте: https://vk.com/kerch_kosmetologia?_smt=groups_list%3A1