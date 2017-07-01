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В Керчи водителя самсовала насмерть задавил собственный автомобиль

В Керчи 8 июля днем на территории складских помещений в районе Вокзального шоссе произошло ДТП, - передает Керчь.ФМ. Как пишет пресс-служба ГИБДД Крыма, 59-летний водитель самолсвала не принял необходимые меры, исключающее самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего автомобиль «ГАЗ-САЗ» начал движение вперед. Водитель, который находился на улице, пытался остановить автомобиль путем удержания руками передней части транспортного средства. В результате, «ГАЗ-САЗ» совершил наезд на стену с последующим прижатием водителя к стоящему автомобилю «ВАЗ-2121». В результате аварии мужчина смертельно травмирован.

Служба новостей Керчь.ФМ

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