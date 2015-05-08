В Керчи 4 июля мировой судья вынес приговор в отношении гражданки, которую признали виновной в покушении на кражу. Об этом Керчь.ФМ сообщили в транспортной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 18 мая, женщина находилась на станции Керчь – Порт ФГУП РК «Крымская железная дорога» и воспользовавшись отсутствием внимания собственника имущества, тайно похитила барсетку, в которой находились денежные средства, планшет и документы. Женщину задержала полиция.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал представитель Керченской транспортной прокуратуры.

Гражданке, с учетом ее личности и обстоятельств совершенного преступления, назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.