В Крыму в связи с производственной необходимостью, 12 и 13 июля на участке Джанкой – Керчь частично изменяется расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги, - передает Керчь.ФМ

12 июля 2017 года пригородный поезд № 6764 следует до станции Владиславовка, 13 июля 2017 года на участке Владиславовка – Кировская поезд № 6764 отменяется. Пригородный поезд № 6755 отправляется со станции Владиславовка в 6.40.

13 июля 2017 года пригородный поезд № 6759 следует до станции Джанкой, на участке Джанкой – Феодосия отменяется.

13 июля 2017 года пригородный поезд № 6744 следует до станции Владиславовка, на участке Владиславовка – Джанкой отменяется. 14 июля 2017 года пригородный поезд № 6741 следует до станции Керчь.

14 июля 2017 года на участке Джанкой – Владиславовка пригородный поезд № 6741 отменяется.

13 июля 2017 года пригородный поезд № 6750 следует до станции Владиславовка. Пригородный поезд № 6743 «Владиславовка – Керчь» отправляется со станции Владиславовка в 9.00, а далее до станции Керчь пропускать согласно действующему расписанию.

13 июля 2017 года со станции Керчь пригородный поезд № 6742 следует до станции Владиславовка.

13 июля 2017 года пригородный поезд № 6760 следует до станции Владиславовка. Со станции Владиславовка пригородный поезд № 6749 «Владиславовка – Феодосия» отправляется в 19.45, а далее действующим расписанием поезда № 6749.

13 июля 2017 года пригородный поезд № 6746 следует до станции Владиславовка. По станции Владиславовка назначается дополнительный пригородный поезд № 6859 « Владиславовка – Феодосия» отправлением в 11.35, а далее разработанным расписанием: рзд. 107 км 11.46-11.48, пл.113 км 11.58-12.00, Айвазовская 12.07-12.09, Феодосия 12.20.

13 июля 2017 года со станции Владиславовка пригородный поезд № 6745 «Владиславовка – Керчь» отправляется в 16.50, а далее действующим расписанием.

13 июля 2017 пригородные поезда № 6750, 6746, 6760, 6742, 6743, 6745, 6749 на участке Владиславовка – Джанкой отменяются.

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