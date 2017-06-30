На трассе Керчь-Симферополь, в районе села Тополевка, 11 июля днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На место выехали спасатели. Как пишет ведомство, на трассе перевернулся автомобиль «Нива» и в результате столкнулись три автомобиля.

Личный состав МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента провел работы по обеспечению безопасности места происшествия.

В результате ДТП пострадал 42-летний мужчина, житель Ялты. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали в приемное отделение больницы Белогорска.

Причины ДТП устанавливают эксперты.

Напомним, сегодня в Керчи произошло пять аварий - Первая авария произошла на Казакова. Около, 8.40 часов сбили мотоциклиста. Также, произошло ДТП перед управлением ЖРК по ул. Орджоникидзе, а примерно в 11.00 столкнулись «ВАЗ» и иномарка. а также в Керчи «Волга» въехала в «Geely»

Фото: пресс-служба