Государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора пресекли за неделю 153 попытки ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Крыму и Севастополю, - передает Керчь.ФМ

«Запрещенные к ввозу товары общим весом 276,3 кг выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства», – сообщили в пресс-службе.

В сумках и чемоданах граждан инспекторы, как всегда, обнаружили сало, готовые мясные и колбасные изделия в ассортименте и прочие продукты. Кроме того, в Крым пытались ввезти 16 собак, 7 кошек, енота, улитку без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих отсутствие у животных опасных инфекционных заболеваний.

Потенциально опасные товары и животные вернули на территорию Украины.

Напомним, в Крым на прошлой неделе пытались незаконно ввезти черепах и улиток

Фото: пресс-служба