В Крыму 13 июля Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике проводит акцию «День открытых дверей для предпринимателей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

В Керчи день открытых дверей специалисты Роспотребнадзора проведут с 10-00 до 16-00 в территориальном отделе по Керчи и Ленинскому району по адресу: ул. Комарова,4 .

Специалисты Межрегионального управления организуют консультирование предпринимателей по актуальным вопросам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защите прав потребителей, в том числе информация о контрольно-надзорной деятельности.

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